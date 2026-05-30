«Жанар, Камшат и Айдана навсегда»: воссоединение «золотого состава» группы «КешYOU» взорвало Казнет

Казахстанцы в соцсетях массово обсуждают временное воссоединение «золотого состава» группы «КешYOU», которое произошло на один вечер на концерте в честь 20-летия группы в Алматы. Пользователи соцсетей делятся фото и видео с концерта, где пишут, что совместного выступления Жанар Дугаловой, Камшат Жолдыбаевой и Айданы Меденовой никто не ожидал.
«Выход “золотого состава” едва не сорвал крышу стадиона. Но самое главное случилось секундой позже: трибуны замерли. И в этой оглушительной тишине, повисшей над ареной, без лишних слов стало ясно — короли вернулись на свой трон», — написала пользователь Threads maratkyzy3010.
«Спустя 12 лет они снова вышли на одну сцену. Это тот самый “золотой состав”, который народ полюбил и будет любить всегда», — написал пользователь Еlakaibaidar в Threads.
«Вы втроем возвращаетесь на сцену спустя столько времени, весь стадион скандирует только вам! Жанар, Камшат и Айдана — навсегда», — пишут в аккаунте Сinnamonfizzz.