Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Жанар, Камшат и Айдана навсегда»: воссоединение «золотого состава» группы «КешYOU» взорвало Казнет

Пользователи Сети массово обсуждают совместное выступление участниц «золотого состава» группы «КЕШYou» — певиц Жанар Дугаловой, Камшат Жолдыбаевой и Айданы Меденовой, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Казахстанцы в соцсетях массово обсуждают временное воссоединение «золотого состава» группы «КешYOU», которое произошло на один вечер на концерте в честь 20-летия группы в Алматы. Пользователи соцсетей делятся фото и видео с концерта, где пишут, что совместного выступления Жанар Дугаловой, Камшат Жолдыбаевой и Айданы Меденовой никто не ожидал.

«Выход “золотого состава” едва не сорвал крышу стадиона. Но самое главное случилось секундой позже: трибуны замерли. И в этой оглушительной тишине, повисшей над ареной, без лишних слов стало ясно — короли вернулись на свой трон», — написала пользователь Threads maratkyzy3010.

«Спустя 12 лет они снова вышли на одну сцену. Это тот самый “золотой состав”, который народ полюбил и будет любить всегда», — написал пользователь Еlakaibaidar в Threads.

«Вы втроем возвращаетесь на сцену спустя столько времени, весь стадион скандирует только вам! Жанар, Камшат и Айдана — навсегда», — пишут в аккаунте Сinnamonfizzz.