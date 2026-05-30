В Калининграде ищут подрядчика для устройства площадки под мобильное убежище

Убежище «КУБ-М» было разработано учёными ВНИИ ГОЧС. Оно сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нём есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Перевезти такое убежище можно на фуре.