В Калининграде ищут подрядчика для устройства площадки под мобильное убежище

Ранее горвласти разрешили вырубить 93 дерева и 9 кустарников для установки мобильного убежища.

Администрация Калининграда ищет подрядчика для устройства площадки под убежище гражданской обороны блок-модульного типа «КУБ-М». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 2,3 млн рублей. Способ проведения закупки — электронный аукцион. Заявки на участие принимают до 8 июня, итоги подведут 10 июня.

Проект предусматривает устройство покрытия из тротуарной плитки на площади 360 квадратных метров, установку 154 метров бетонного бортового камня, а также подготовку основания из песка и щебёночно-песчаной смеси. Кроме того, подрядчику предстоит обустроить временную дорогу для подъезда к объекту. Площадка будет расположена в районе улицы Дзержинского, недалеко от Преголи.

В мае горвласти уже искали подрядчика для устройства площадки, работы оценивали в 4,5 млн рублей. На участие в торгах не было подано ни одной заявки.

Ранее власти Калининграда разрешили вырубить 93 дерева и 9 кустарников для установки мобильного убежища. О планах по его приобретению стало известно в конце 2024 года.

Закупка предусмотрена проектом программы «Муниципальное управление» на 2025 и на плановый период 2026—2027 годов. Ориентировочная стоимость убежища — 26 млн рублей.

Мобильное убежище от ядерного и химического оружия МЧС России представило в мае 2024 года. Это конструкция модульного типа, которая, как считают в ведомстве, может также защитить от биологического оружия и других средств поражения.

Убежище «КУБ-М» было разработано учёными ВНИИ ГОЧС. Оно сделано на базе обычного контейнера. Вокруг него можно установить дополнительные конструкции и укрепить их бетонными блоками. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока. При необходимости вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей. В нём есть бак с водой на 440 литров, система регенерации воздуха, дизельная электростанция мощностью 15 кВт. Перевезти такое убежище можно на фуре.

Серийное производство сооружения стартовало в ноябре 2024 года в Дзержинске Нижегородской области. По словам разработчиков, главное достоинство укрытия — это его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к существующим инженерным системам.

ВНИИ ГОЧС — головная научная организация МЧС. О создании институтом мобильного убежища модульного типа для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности стало известно в декабре 2023 года. Убежище назвали «КУБ-М». Утверждается, что его изготовление и монтаж занимают три месяца, а производство, транспортировка и установка вдвое дешевле возведения стационарного убежища. В мае 2024-го МЧС предложило создать модульные убежища от ядерного и химического оружия. Ведомство отмечало, что имеющихся сейчас в России убежищ недостаточно.

В 2024 году сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Калининграда» обследовали более 4 тыс. городских подвалов. 3672 из них можно приспособить под укрытия, которыми население сможет воспользоваться в случае чрезвычайной ситуации. Как сообщается, по крайней мере одно укрытие должно быть в каждой точке города в радиусе одного километра.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
