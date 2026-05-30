В Калининграде проверят состояние тротуара на эстакадном мосту после ремонта

Власти Калининграда проведут тщательную проверку покрытия на эстакадном мосту после ремонта. Об этом журналистам рассказала глава администрации Елена Дятлова.
«Мы всё там внимательно посмотрим. А после этого уже примем решение по поводу дальнейших работ и претензий к подрядчику», — заявила Дятлова.
Ранее калининградцы пожаловались на состояние покрытия тротуара после ремонта на эстакаде Ленинского проспекта. На пешеходной части моста со стороны ДС «Юность» образовались неровности.
Частичным ремонтом покрытия на эстакаде занимались в конце апреля. Рабочие залили повреждённые участки раствором. После затвердевания на покрытии остались следы от обуви, велосипедов и самокатов.
Как объяснили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе мэрии, пешеходную часть эстакадного моста огораживали на период проведения ремонта, однако это не остановило всех горожан.