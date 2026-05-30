Пункт проката вещей для детей Славгорода на Алтае получил новые товары

Среди них — коляски и комод с пеленальным столиком.

Источник: Национальные проекты России

Коляски, кроватка и другие предметы поступили в пункт проката вещей первой необходимости для детей, расположенном в комплексном центре социального обслуживания населения в Славгороде Алтайского края. Удобный сервис реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

Пункт проката пополнился колясками, комодом с пеленальным столиком, кроваткой, манежем, стульчиком для кормления, шезлонгом. Благодаря этому сократится лист ожидания.

«Как отмечают сами родители, возможность взять напрокат необходимое оборудование в первые месяцы жизни малыша — это не только экономия бюджета, но и душевное спокойствие», — подчеркнула руководитель пункта проката Татьяна Завьялова.

Отметим, с момента открытия пунктов проката предметов первой необходимости для детей до двух лет в комплексных центрах социального обслуживания услугой воспользовалось 377 семей Алтайского края.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.