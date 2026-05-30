В Нижнем Новгороде построят хирургический корпус

Хирургический корпус с поликлиникой построят в Нижнем Новгороде для проекта «Город здоровья», который развивается в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Здание появится на территории Нижегородской областной клинической больницы (НОКБ) имени Н. А. Семашко. Ввод корпуса позволит существенно повысить качество и скорость оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, а также внедрить в практику новые технологии высокотехнологичной медицины.
Как напомнили в министерстве здравоохранения региона, проект «Город здоровья» реализуется по инициативе губернатора области Глеба Никитина с целью сосредоточения максимального количества видов высокотехнологичной медицины для пациентов взрослого возраста в едином контуре — на территориях НОКБ имени Н. А. Семашко и соседствующего с ней Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.
«Заключенный нами контракт включает выполнение целого комплекса работ. Инженерные изыскания и проектирование планируется реализовать в 2026—2027 годах, строительство и оснащение здания современным оборудованием — в 2028—2031 годах. Мощность объекта колоссальная: около 100 тысяч госпитализаций и более 250 тысяч амбулаторных и диагностических посещений в год», — рассказал губернатор региона Глеб Никитин.
По словам главы области, по предварительным архитектурным решениям этажность комплекса составит от 4-х до 9 этажей. В здании разместятся круглосуточный хирургический стационар на 380 коек и дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств. Операционный блок будет включать в себя сразу 24 операционные, в том числе роботизированные. Также в корпусе будут действовать диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.