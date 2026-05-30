В Нижнем Новгороде построят хирургический корпус

По словам главы области, по предварительным архитектурным решениям этажность комплекса составит от 4-х до 9 этажей. В здании разместятся круглосуточный хирургический стационар на 380 коек и дневной стационар для проведения малоинвазивных вмешательств. Операционный блок будет включать в себя сразу 24 операционные, в том числе роботизированные. Также в корпусе будут действовать диагностический блок полного цикла и поликлиническое отделение на 600 посещений в смену.