Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане

«В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек стартует шествие клоунов, которое продолжится до Парк влюбленных. В фестивале примут участие широко известная в мире искусства семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дания, Италия, Франция, Аргентина и Россия», — говорится в сообщении.
Затем в 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля. Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления.
«III Международный фестиваль клоунов направлен на поддержку культурно-творческого развития детей, популяризацию семейных ценностей и создание содержательной культурной среды для жителей и гостей столицы», — подчеркнули в акимате.