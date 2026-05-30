Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане

АСТАНА, 30 мая — Sputnik. 1 июня в честь Международного дня защиты детей в Астане состоится III Международный фестиваль клоунов, сообщает акимат.

Источник: Sputnik.kz

«В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек стартует шествие клоунов, которое продолжится до Парк влюбленных. В фестивале примут участие широко известная в мире искусства семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дания, Италия, Франция, Аргентина и Россия», — говорится в сообщении.

Затем в 17:00 на сцене Амфитеатра состоится концертная программа участников фестиваля. Зрителям представят творческие постановки для детей и семей, сценические номера и праздничные выступления.

«III Международный фестиваль клоунов направлен на поддержку культурно-творческого развития детей, популяризацию семейных ценностей и создание содержательной культурной среды для жителей и гостей столицы», — подчеркнули в акимате.