Международный фестиваль клоунов пройдет в Астане

«В рамках фестиваля в 12:00 от монумента Байтерек стартует шествие клоунов, которое продолжится до Парк влюбленных. В фестивале примут участие широко известная в мире искусства семья Мутургановых, артисты из различных регионов страны, а также творческие представители из Дания, Италия, Франция, Аргентина и Россия», — говорится в сообщении.