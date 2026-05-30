В Москве около 40 семей получили новые квартиры

«Переселение по реновации в районе Лосиноостровский началось в 2020 году. На сегодня под заселение здесь передали 11 новостроек. Среди них жилой комплекс по адресу: улица Изумрудная, дом 28, куда уже переехали около 40 семей. Новоселы смогут пользоваться той же инфраструктурой, что и раньше, поскольку здание возвели поблизости от расселяемых домов. Это важный принцип программы реновации, направленный на максимально комфортное переселение», — добавил Овчинский.