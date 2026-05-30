В Москве около 40 семей получили новые квартиры

Около 40 семей переехали в дом, построенный по программе реновации на Изумрудной улице в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Переселение по реновации в районе Лосиноостровский началось в 2020 году. На сегодня под заселение здесь передали 11 новостроек. Среди них жилой комплекс по адресу: улица Изумрудная, дом 28, куда уже переехали около 40 семей. Новоселы смогут пользоваться той же инфраструктурой, что и раньше, поскольку здание возвели поблизости от расселяемых домов. Это важный принцип программы реновации, направленный на максимально комфортное переселение», — добавил Овчинский.
Участники программы реновации переехали в квартиры с готовой улучшенной отделкой. Первый этаж новостройки нежилой, он предназначен для открытия магазинов, предприятий сферы услуг и городских организаций.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.