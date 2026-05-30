Сотрудники омской птицефабрики обучились бережливым технологиям

Птицефабрика «Сибирская» из Омска подвела первые итоги участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития Омской области.
В качестве пилотного потока для анализа и оптимизации был выбран участок «Производство филе грудки и бедра». Это направление занимает более 22% в структуре выручки компании и является одним из приоритетных. Совместно с экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) на площадке была проведена детальная диагностика производственного процесса, выявлены «узкие места» и разработан план корректирующих мероприятий.
За три месяца активной работы команде предприятия удалось внедрить ряд ключевых элементов производственной системы: запущен систематический производственный анализ, создан инфоцентр проекта, описаны цепочки помощи, разработаны матрицы компетенций персонала и составлены графики дальнейшего обучения. Свыше 30 сотрудников уже прошли обучающие курсы по бережливому производству. Кроме того, тренеры предприятия прошли сертификацию в ФЦК и готовы продолжать тиражирование знаний в коллективе.
«Хотел бы поблагодарить сотрудников предприятия за вовлеченность, потому что мы все понимаем, как трудно принимать новое, изучать и делать попытки изменений, когда с тебя никто не снимал текущих рабочих обязанностей и ответственности. Прошла середина проекта, и вы уже показали хорошие результаты», — отметил заместитель министра экономического развития региона Кирилл Самодинский.
Полученные на первом этапе данные позволили скорректировать целевые показатели проекта. В планах команды — сокращение времени протекания процесса и увеличение выработки на человека в смену. По обоим ключевым индикаторам ожидается улучшение примерно на 20%.
Окончательные итоги пилотного этапа планируют подвести еще через три месяца. В дальнейшем предприятие продолжит самостоятельно тиражировать инструменты бережливого производства на другие участки и процессы.
Напомним, узнать подробные условия участия в проекте и подать заявку можно на сайте производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.
https://contenta.info/press_releases/1309365#scroll.