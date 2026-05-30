Главные новости за 30 мая: Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области с 30 мая по 1 июня продлено штормовое предупреждение из-за мощного ливня с градом и шквалистым ветром до 25 м/с, который уже привел к затоплению центральных улиц Ростова и параличу движения в некоторых районах. В донской столице резко ухудшилась погода — сильный дождь с градом обрушился на город днем 30 мая. Стихия спровоцировала подтопления сразу на нескольких магистралях. Очевидцы сообщают, что в переулке Доломановском уровень воды достиг критических отметок: там в дорожной яме застрял легковой автомобиль. Аналогичная картина наблюдается на улицах Пушкинской и Максима Горького, где образовались настоящие потоки.