В Илишевском районе Башкирии отремонтировали дорогу

Ремонт автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Шаран, Новобалтачево и Андреевка, завершили в Илишевском районе Республики Башкортостан, сообщили в местной администрации. Работы проводились в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
На участке специалисты выполнили полный комплекс дорожно-строительных работ. Сначала старое асфальтобетонное покрытие было демонтировано с помощью технологии фрезерования, что позволило полностью удалить изношенный слой и подготовить основание для укладки нового материала. Затем на подготовленную поверхность нанесли современный асфальтобетон, обеспечивающий долговечность и надежность дорожного полотна, а также разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.