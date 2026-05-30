На Ставрополье число субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 19%

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых, в Ставропольском крае достигло почти 363 тыс., что на 19% больше, чем годом ранее. Такому росту способствуют, в том числе, меры поддержки нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
«Сегодня в крае насчитывается 362,9 тысячи субъектов МСП. Это рекордный показатель. Мы видим, что количество тех, кто хочет вести свое дело, в регионе растет. Не зря малый и средний бизнес называют локомотивом экономики — отрасль занимает ее треть. По поручению [губернатора] Владимира Владимирова продолжаем расширять меры поддержки для предпринимателей. В этом помогает нацпроект “Эффективная и конкурентная экономика”», — рассказал министр экономического развития края Антон Доронин.
В регионе действуют более 70 инструментов, которые можно использовать для открытия или масштабирования бизнеса. За прошлый год предприниматели получили около 2,5 тыс. услуг в организациях, формирующих инфраструктуру поддержки. Это консультации, микрозаймы, поручительства и другие услуги.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.