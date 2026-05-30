В Самарской области прошло 120 мероприятий акции «Вода России»

Этой весной в Самарской области прошло 120 мероприятий нового сезона Всероссийской акции «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». К уборке берегов рек и водоемов от мусора присоединились уже свыше 4 тыс. местных жителей, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
«Уже восьмой год Самарская область участвует во Всероссийской акции, и мы видим устойчивую положительную динамику — число участников растет. Ключевая цель — воспитание экологической культуры. Мероприятия органично соединяют две важные задачи: укрепляют экологическую безопасность территории и поддерживают системную работу по сохранению водных ресурсов. Чистые береговые линии снижают риск локальных загрязнений и запускают естественное восстановление природных процессов», — отметил министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.
С открытия сезона волонтеры и неравнодушные жители региона убрали от мусора 108 км берегов, всего вывезено свыше 160 кубометров отходов. В число лидеров по количеству проведенных мероприятий вошли Самара, Ставропольский, Волжский и Кинельский районы.
Отметим, акция продлится до ноября. За это время планируется очистить территории протяженностью 290 км. Уточнить информацию о ближайшем событии в своем районе можно на сайте берегдобрыхдел.рф и в местной администрации.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.