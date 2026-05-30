Нижегородский облсуд возобновит работу с 1 июня после атаки БПЛА

С 1 июня Нижегородский областной суд возобновит работу в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте ведомства. Даты перенесенных заседаний будут опубликованы на сайте суда. А участники процессов будут своевременно уведомлены.
Напомним, утром 28 мая здание получило повреждения в результате атаки беспилотников на Нижний Новгород. Тогда над городом были сбиты несколько БПЛА, из‑за чего запланированные заседания пришлось перенести.
После происшествия рядом с судом временно ограничили движение транспорта. Автомобили скопились на улице Барминской — пробка растянулась почти на 500 метров в сторону проспекта Гагарина. Затруднения возникли и на Студенческой улице, по которой обычно направляются к Окскому съезду. В настоящее время дорожная обстановка на этом участке нормализовалась.
После этого глава Верховного суда Краснов поручил оперативно восстановить работу облсуда.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области.