Нижегородский облсуд возобновит работу с 1 июня после атаки БПЛА

Утром 28 мая здание получило повреждения в результате атаки беспилотников на Нижний Новгород.

Источник: Нижегородская правда

С 1 июня Нижегородский областной суд возобновит работу в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте ведомства. Даты перенесенных заседаний будут опубликованы на сайте суда. А участники процессов будут своевременно уведомлены.

Напомним, утром 28 мая здание получило повреждения в результате атаки беспилотников на Нижний Новгород. Тогда над городом были сбиты несколько БПЛА, из‑за чего запланированные заседания пришлось перенести.

После происшествия рядом с судом временно ограничили движение транспорта. Автомобили скопились на улице Барминской — пробка растянулась почти на 500 метров в сторону проспекта Гагарина. Затруднения возникли и на Студенческой улице, по которой обычно направляются к Окскому съезду. В настоящее время дорожная обстановка на этом участке нормализовалась.

После этого глава Верховного суда Краснов поручил оперативно восстановить работу облсуда.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что режим ракетной опасности отменили в Нижегородской области.

