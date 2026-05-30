Ростовчанам с 1 августа будут приходить уведомления о налогах по-новому

С августа жители Ростовской области начнут получать налоговые уведомления иначе, чем сейчас. В Федеральной налоговой службе объяснили, что с 1 числа этого месяца вся информация об имущественных налогах будет автоматически появляться в личных кабинетах на портале госуслуг. Для этого не придется писать никаких дополнительных обращений или заявлений — система все сделает сама.