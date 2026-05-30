700-летний дуб из Фролово претендует на звание «Дерево года»

Его возраст оценивается в 700 лет, высота достигает 20 метров, обхват ствола составляет 2,5 метра. Дуб в 2019 году был внесен в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, а в 2022 году ему присвоен статус «Дерево — памятник живой природы». В годы Великой Отечественной войны неподалеку от дуба действовал полевой подвижной госпиталь № 477, куда доставляли раненых бойцов. На стволе дерева осталось дупло от снарядного осколка. А в 1943 возле этого дуба был открыт Арчединский детский дом, приютивший детей войны. Долгие годы дуб оставался для воспитанников символом стойкости.