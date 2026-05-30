В Волжском предложили установить ограничение скорости для самокатов

Городские власти попросили операторов кикшеринга установить ограничения скоростного режима.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области руководство муниципального учреждения «Современные городские технологии» провело встречу с владельцами кикшеринга — компаниями, предоставляющих в аренду электросамокаты. От лица городских властей поступило предложение принудительно ограничить скорость СИМ — чтобы самокаты в принципе не могли разгоняться быстрее, чем 10−15 километров в час. Такое ограничение предлагают ввести для движения по пешеходным зонам, в парках и общественных пространствах Волжского.

Сейчас самокаты могут разгоняться здесь до 25 километров в час. В городе уже появились очаги аварийности. При приближении к пешеходным переходам предлагают снизить скорость до 5−8 км/ч. Сейчас конкретные участки, где часто происходят ДТП, обсуждают с Госавтоинспекций.

Еще одна встреча пройдет на следующей неделе в вице-мэром города. На ней уже будет принято решение по вопросу организации безопасного движения электросамокатов на территории Волжского, сообщает мэрия.