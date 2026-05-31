В Петербурге умерла балерина Любовь Кунакова

В Петербурге умерла балетмейстер Любовь Кунакова. Ей было 74 года, и до 1992-го она была ведущей исполнительницей Мариинского театра.
«Более полувека Любовь Алимпиевна Кунакова посвятила служению балетному искусству в стенах Мариинского театра. Ее яркая творческая судьба на прославленной сцене началась в 1974 году. Ленинградский зритель был покорён артистичностью, музыкальностью, техничностью и сценической искренностью молодой балерины», — сообщили в пресс-службе театра.
«Коллектив Мариинского театра выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Любови Алимпиевны, ее друзьям, многочисленным ученикам, всем тем, кому посчастливилось знать её, восхищаться ей на сцене и в балетном классе, работать с ней. Это по-настоящему невосполнимая утрата», — заключили коллеги Любови Алимпиевны.
Свои соболезнования в связи с её смертью выразил и губернатор Александр Беглов.
«Одна из звёзд Мариинского (Кировского) театра, она с блеском и проникновенностью исполняла главные партии классического репертуара. Её выступления дарили радость и вдохновение, были эталоном петербургского балета. Глубоко преданный искусству человек, талантливый балетмейстер и педагог, она воспитала и подготовила многих известных балерин, которые сегодня украшают нашу сцену», — подчеркнул он.
Кунакова более полувека посвятила служению балетному искусству в стенах Мариинки. В числе её лучших ролей — партии в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот». Вместе с тем она постоянно находилась в творческом поиске, включала в программы выступлений новую для себя хореографию, выходила в спектаклях других театров страны. После окончания сценической карьеры Любовь Алимпиевна нашла призвание в преподавании, открыв ещё одну сторону своего многогранного таланта, за время работы взрастив целую плеяду блистательных учениц.
О месте прощания и похорон, как и причине смерти балетмейстера пока не сообщается.