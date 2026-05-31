В Петербурге умерла балерина Любовь Кунакова

Кунакова более полувека посвятила служению балетному искусству в стенах Мариинки. В числе её лучших ролей — партии в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар», «Дон Кихот». Вместе с тем она постоянно находилась в творческом поиске, включала в программы выступлений новую для себя хореографию, выходила в спектаклях других театров страны. После окончания сценической карьеры Любовь Алимпиевна нашла призвание в преподавании, открыв ещё одну сторону своего многогранного таланта, за время работы взрастив целую плеяду блистательных учениц.