Великобритания с 2027 года начнёт использовать ИИ для определения возраста беженцев

С 2027 года в Великобритании заработает система на базе искусственного интеллекта, которая поможет определять реальный возраст просителей убежища, выдающих себя за несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД Соединённого Королевства, пишет ТАСС в субботу, 30 мая.
По данным ведомства, технология будет использовать анализ фотографии лица для предварительной оценки возраста. Система должна помочь сотрудникам иммиграционной службы в ситуациях, когда у прибывающих на границу нет документов или возникает сомнение, соответствует ли заявленный возраст реальному.
В МВД отметили, что защита несовершеннолетних является приоритетом: когда ребёнок пересекает границу без сопровождения, служба обязана обеспечить его безопасность и благополучие. При этом, по словам ведомства, нередки случаи, когда взрослые мигранты пытаются выдать себя за детей, чтобы избежать депортации и получить дополнительные гарантии. Бывает и наоборот — подростки называют себя взрослыми, чтобы не разделяться с друзьями.
Там подчеркнули, что ИИ не заменит собой полноценный анализ, который проводят специалисты, — система станет лишь вспомогательным инструментом наряду с оценкой поведения и внешности человека.
Тестирование технологии продлится в течение 2026 года. Официальный запуск назначен на 2027‑й. Первые планы внедрить такую систему МВД объявило ещё в 2025 году и рассчитывало запустить её раньше, однако сроки перенесли.
