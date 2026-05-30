Белгородские власти хотят вернуть мобильный интернет и уличное освещение

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев поручил возобновить стабильную работу мобильного интернета и включить уличное освещение в Белгороде. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба с учетом текущей обстановки и многочисленных обращений жителей.

Источник: Коммерсантъ

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев поручил возобновить стабильную работу мобильного интернета и включить уличное освещение в Белгороде. Решение было принято по итогам заседания оперативного штаба с учетом текущей обстановки и многочисленных обращений жителей.

«Принимая во внимание запрос жителей, дал поручение с сегодняшнего вечера включить городское уличное освещение и возобновить стабильное предоставление услуг мобильного интернета в Белгороде», — сообщил господин Шуваев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, вопрос возвращения связи и освещения в других муниципалитетах будет решаться на местном уровне. Соответствующие полномочия он раздал главам городов и районов.

Ограничения на работу мобильного интернета и уличного освещения в приграничных районах Белгородской области ранее вводились в рамках мер безопасности. В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что на тот момент глава региона Вячеслав Гладков жаловался на интернет: перебои с подключением возникали даже к «белым спискам» и мессенджеру Max.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Запретные связи».

Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше