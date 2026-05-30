Дончан предупредили о перебоях в теле- и радиовещании в начале июня

В Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили о плановых профилактических работах, которые затронут несколько районов Ростовской области. В связи с этим в начале июня возможны кратковременные отключения трансляции телерадиосигнала.
Согласно опубликованной информации, работы на радиотелевизионных передающих станциях запланированы в четырех населенных пунктах. Они потребуют временной остановки передающего оборудования.
В частности, 2 июня с 10:00 до 16:00 сигнал могут отключить в Куйбышево.
В тот же день с 11:00 до 17:00 перебои возможны в Миллерово.
Еще два отключения запланированы на 4 июня: в Войково (Тарасовский район) с 11:00 до 17:00, а также в Покровском (Неклиновский район) с 10:00 до 16:00.
Во всех перечисленных населенных пунктах профилактика затронет оба мультиплекса — РТРС-1 и РТРС-2.
Если погодные условия окажутся неблагоприятными, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram.