Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончан предупредили о перебоях в теле- и радиовещании в начале июня

В Ростовской области из-за ремонта оборудования может на время пропасть теле- и радиовещание.

Источник: Комсомольская правда

В Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) сообщили о плановых профилактических работах, которые затронут несколько районов Ростовской области. В связи с этим в начале июня возможны кратковременные отключения трансляции телерадиосигнала.

Согласно опубликованной информации, работы на радиотелевизионных передающих станциях запланированы в четырех населенных пунктах. Они потребуют временной остановки передающего оборудования.

В частности, 2 июня с 10:00 до 16:00 сигнал могут отключить в Куйбышево.

В тот же день с 11:00 до 17:00 перебои возможны в Миллерово.

Еще два отключения запланированы на 4 июня: в Войково (Тарасовский район) с 11:00 до 17:00, а также в Покровском (Неклиновский район) с 10:00 до 16:00.

Во всех перечисленных населенных пунктах профилактика затронет оба мультиплекса — РТРС-1 и РТРС-2.

Если погодные условия окажутся неблагоприятными, некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше