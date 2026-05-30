Травматолог рассказал о самых тяжелых травмах мотоциклистов

— По сути это долгожители. Они уже никуда не спешат и спокойненько едут на тихоходных мотоциклах. Если говорить в общем о ситуации, то садиться на мотоцикл следует только тогда, когда ты к нему готов. А еще его нужно бояться. Бояться не вернуться домой. Как только человек теряет страх, он перестает следить за ситуацией и попадает в неприятную ситуацию, которая в лучшем случае заканчивается его травмами. Конечно, мы стараемся донести эти проверенные годами истины, но чаще слова остаются просто словами — молодым трудно во что-то поверить до тех пор, пока они не столкнутся с этим сами. Но мы все-таки просим их не летать в потоке, где много машин, ведь зачастую нас просто не видят — автомобилисты закрыли окна, включили кондиционер и музыку, отвлеклись на телефон, и все — приехали! Все, кому хочется скорости и драйва, могут уехать далеко от города и от души погонять по полям или малозагруженным трассам! Так и сами душу отведете, и другим не навредите.