Фотофакт: в Волковыске приготовили самую большую пиццу в Беларуси

Приготовил царь-пиццу шеф-повар Ариф Шамсиев. Рекордсменом является Волковысский мясокомбинат, предприятию вручен сертификат Книги рекордов Беларуси, рассказал Шимко.
Приготовление мега-пиццы состоялось на местном фестивале «Прожарка», посмотреть на процесс приготовления собрался весь город, отметил собеседник Sputnik.
В итоге размеры готовой пиццы достигли 5 метров 50 см в диаметре.
«Пицца была приготовлена на специально сделанной печи на дровах с кирпичами. Специально был изготовлен 6-метровый противень, на котором приготовили такое яство», — рассказал Шимко.
Назвали блюдо «Итальянской пиццей по-волковысски», рассказал Шимко.
Нынешняя царь-пицца — не первое в республике кулинароное достижение мега-масштаба. Ранее, в феврале этого года, был зафиксирован еще один съедобный рекорд — на Масленицу в Барановичах испекли трехметровый блин-гигант, от также был включен в Книгу рекордов Беларуси.