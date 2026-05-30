Фотофакт: в Волковыске приготовили самую большую пиццу в Беларуси

МИНСК, 30 мая — Sputnik. В Волковыске приготовили самую большую пиццу в республике Беларусь, сообщил Sputnik рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, главный эксперт национального реестра Книги рекордов Беларуси Кирилл Шимко.

Источник: Sputnik.by

Приготовил царь-пиццу шеф-повар Ариф Шамсиев. Рекордсменом является Волковысский мясокомбинат, предприятию вручен сертификат Книги рекордов Беларуси, рассказал Шимко.

Приготовление мега-пиццы состоялось на местном фестивале «Прожарка», посмотреть на процесс приготовления собрался весь город, отметил собеседник Sputnik.

В итоге размеры готовой пиццы достигли 5 метров 50 см в диаметре.

«Пицца была приготовлена на специально сделанной печи на дровах с кирпичами. Специально был изготовлен 6-метровый противень, на котором приготовили такое яство», — рассказал Шимко.

Назвали блюдо «Итальянской пиццей по-волковысски», рассказал Шимко.

Нынешняя царь-пицца — не первое в республике кулинароное достижение мега-масштаба. Ранее, в феврале этого года, был зафиксирован еще один съедобный рекорд — на Масленицу в Барановичах испекли трехметровый блин-гигант, от также был включен в Книгу рекордов Беларуси.

