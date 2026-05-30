С 1 июня в Пермском крае начинается сезон серебристых облаков

Природа образования серебристых облаков до сих пор хранит много тайн. Для появления этого чуда необходимо редкое сочетание факторов: частицы метеорной или вулканической пыли служат «ядром», на котором при участии метана и сверхнизких температурах намерзают кристаллы льда, подобно морозным узорам на стекле. Из-за такой сложной «рецептуры» точную дату их первого появления предсказать невозможно, что делает каждую встречу с ними особенной.