С 1 июня в Пермском крае начинается сезон серебристых облаков

Пермский планетарий объявил о начале сезона серебристых облаков, который стартует с 1 июня. Это уникальное астрономическое явление, которое можно наблюдать на фоне сумеречного неба в летние месяцы.
Серебристые облака — самые высокие в атмосфере Земли. Они формируются на колоссальной высоте от 75 до 85 километров, в мезосфере, где температура опускается до экстремальных значений.
Их свечение имеет характерный серебристо-голубой оттенок. Этот эффект возникает потому, что облака состоят из мельчайших кристаллов льда, которые отражают солнечный свет, когда само Солнце уже находится глубоко под горизонтом (на 6−16 градусов).
Природа образования серебристых облаков до сих пор хранит много тайн. Для появления этого чуда необходимо редкое сочетание факторов: частицы метеорной или вулканической пыли служат «ядром», на котором при участии метана и сверхнизких температурах намерзают кристаллы льда, подобно морозным узорам на стекле. Из-за такой сложной «рецептуры» точную дату их первого появления предсказать невозможно, что делает каждую встречу с ними особенной.