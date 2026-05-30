Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе М-4 «Дон» под Каменском фура парализовала движение на 6 км

Поломанная фура парализовала трассу М-4 «Дон» в сторону Ростова.

Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» движение практически встало из-за поломки большегруза. По данным региональной Госавтоинспекции, затор в южном направлении растянулся на шесть километров.

Причиной стала неисправность грузового автомобиля на 944-м километре магистрали. Фура перекрыла проезд, и поток машин, направляющихся на юг, оказался заблокирован. Пробка начала быстро расти, превысив шестикилометровую отметку.

В ведомстве опубликовали альтернативный маршрут, который позволяет миновать затор. Водителям советуют свернуть на железнодорожный переезд в районе города Донецка (это 937-й километр трассы), затем проехать через хутор Волченск и микрорайон Лиховской. Вернуться на М-4 «Дон» можно будет у развязки на том же 944-м километре, но уже минуя сломанный грузовик.

Автомобилистов просят заранее продумывать путь и внимательно следить за знаками на дороге, чтобы не усугублять и без того сложную ситуацию.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram.