В коллекцию Музея Мирового океана передали янтарь с пером птицы. Информацию об этом опубликовали на странице учреждения «ВКонтакте».
В фонд музея поступил балтийский янтарь-сукцинит с включением пера птицы. Возраст образца — около 40 миллионов лет. Камень весит 13,9 грамма, размер — 43 на 37 миллиметров. Его нашли на Пальмникенском месторождении в Янтарном.
Судя по размеру, перо принадлежало мелкой птице — возможно, древолазам, таким как синица или поползень. Строение пера простое: удлинённый стержень с целым очином, от которого отходят короткие бородки. Кончик, к сожалению, обломан. Кроме пера, в янтаре застыли многочисленные растительные включения древесной трухи, — рассказал старший научный сотрудник отдела природы Николай Мартынович.
Образец прошёл серьёзную проверку. Специалисты провели фазово-контрастное фотографирование, испытания в ультрафиолетовых лучах, световую микроскопию, тест на плавучесть и даже пробу раскалённой иглой — запах хвои подтвердил, что это натуральный балтийский янтарь. Результаты экспертизы показали — камень подлинный, без швов склеивания или заливки и следов искусственного состаривания под давлением и температурой.
Специалисты отмечают, что подобные находки — большая удача для учёных. Самые древние относятся ещё к меловому периоду, но они чрезвычайно редки. В балтийском янтаре перья птиц тоже встречаются нечасто. В России всего два образца. Они хранятся в Калининградском музее янтаря. В Музее Мирового океана таких экспонатов до сих пор не было. В европейских коллекциях, в основном немецких, похожие находки представлены, но и там они считаются редкостью.
Для палеонтологов этот образец в первую очередь позволяет воссоздать условия среды произраставшего миллионы лет назад «янтарного леса» и его обитателей. Благодаря таким находкам учёные могут понять, какие птицы жили на побережье Балтики 40 миллионов лет назад и чем они питались.
Образец уже пополнил палеонтологическую коллекцию Музея Мирового океана, однако пока его роль как экспоната окончательно не решили. В учреждении отмечают, что, возможно, посетители смогут увидеть уникальный инклюз на выставочных проектах уже в 2026 году.