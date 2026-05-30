Ученый Девяткин считает «непродуктивным» изучение США Арктики без России

Научный сотрудник Арктического института США заявил, что американские исследователи все более настроены на сотрудничество с РФ.

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 мая. /ТАСС/. Американские ученые понимают важность сотрудничества с Россией в контексте исследований в Арктике, несмотря на пессимистические взгляды среди некоторых чиновников. Таким мнением с ТАСС поделился научный сотрудник Арктического института США, приглашенный преподаватель Высшей школы экономики Павел Девяткин.

«Может, среди чиновников и есть пессимистические взгляды. Но ученые, особенно те, которые занимаются изменением климата и международным сотрудничеством — то есть обменом данных, — они прекрасно понимают, что сотрудничать в Арктике без России и без данных из России непродуктивно», — рассказал собеседник агентства на полях форума «Арктика — наш общий дом» в Петрозаводске.

Эксперт добавил, что мнение научного сообщества в стране меняется, и ученые США все более настроены на сотрудничество с Россией. В рамках форума он выступил с докладом о Севморпути и прочитал лекцию об арктической стратегии США в контексте гренландского кризиса.

Форум «Арктика — наш общий дом» собрал в Петрозаводске отечественных и зарубежных ученых и экспертов, представителей органов власти, общественников и бизнес. Его цель — формирование актуальной комплексной оценки положения дел в европейской части Арктического региона и выработка рекомендаций. Организаторы события — Петрозаводский госуниверситет, правительство Карелии и арктический центр ПетрГУ.

Участники форума выступили с докладами о международном взаимодействии в Арктике, перспективах развития Трансарктического транспортного коридора. Также на секциях обсудили вопросы социально-экономическго развития арктических территорий СЗФО, проблемам противостояния и возможностям международного сотрудничества в регионе. Во второй день состоялось заседание дипломатического клуба ПетрГУ, а также прошел студенческий хакатон.

