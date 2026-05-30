Во Франции возвели многоэтажный дом, полностью распечатанный на 3D‑принтере

Во Франции появился крупнейший в Европе многоквартирный дом, полностью напечатанный на 3D‑принтере. Об этом пишет Naked Science.
На его создание ушло чуть больше месяца вместо запланированных 50 дней. Здание высотой в три этажа включает 12 квартир категории социального жилья. Оно расположено рядом с почти идентичным домом, возведённым традиционным способом — так можно напрямую сравнить технологии и скорость строительства.
По словам девелоперов, это первое во Франции многоквартирное здание, в котором все несущие конструкции были напечатаны прямо на строительной площадке. Принтер послойно наносил цементную смесь, формируя стены и каркас, а установку окон, электропроводку и другие работы выполняли строители.
Компания уже планирует следующий проект — если испытания пройдут успешно, она приступит к печати ещё одного дома, на этот раз на 40 квартир. Цель — ускорить процесс и снизить стоимость строительства.