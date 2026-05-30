Фестиваль «ТурПритяжение» открыл летний туристический сезон в Самаре

Двухдневный фестиваль-выставка «ТурПритяжение», прошедший 23−24 мая, открыл летний туристический сезон в Самаре, сообщили в городской администрации. Деловая программа мероприятия была организована в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Фестиваль объединил представителей туристической сферы, а также тех, кто любит путешествовать по области и соседним регионам.
«Впервые открывали туристический сезон вместе с горожанами, представителями туриндустрии, самарскими производителями туристической продукции. Чем больше отдыхающих, тем больше работы у предприятий сферы гостеприимства, больше налоговых поступлений и больше возможностей по развитию нашего города. При поддержке минтуризма региона в этом году планируем направить более 19 миллионов рублей на обновление туристической инфраструктуры — установим еще 6 сувенирных комплексов около Речного вокзала», — рассказал глава города Иван Носков.
Деловую программу XI форума в сфере туризма и гостеприимства «ТурПритяжение» открыла пленарная сессия, посвященная актуальным вопросам развития внутреннего туризма. Также в течение двух дней проходили экспертные сессии и круглые столы, посвященные правовым аспектам развития туристического бизнеса, развитию туризма через медиа и кино. На креативной сессии участники презентовали свои идеи по улучшению территорий Самары и разбирали успешные кейсы продвижения самарского туристского продукта. В рамках круглого стола, в котором приняли участие представители Йошкар-Олы, Оренбурга и Уфы, был презентован туристический потенциал Самары.
Отметим, что в рамках выставочной части свою продукцию и услуги представили гостиницы, загородные комплексы, базы отдыха и экофермы Самарской области, а также экскурсионные агентства и гиды.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.