Какой сегодня праздник: День рождения велоспорта

День рождения велоспорта — ежегодный спортивный праздник, посвящённый началу истории организованных велосипедных гонок. Дата выбрана в честь первой задокументированной велогонки, которая прошла 31 мая 1868 года в парке Сен‑Клу (пригород Парижа, Франция). Дистанция составила 2 километра. Победил 19-летний англичанин Джеймс Мур. Гонщики ехали на велосипедах типа «пенни‑фартинг» — с огромным передним колесом (около 180 см в диаметре) и маленьким задним (около 30 см). Управление таким аппаратом требовало большой ловкости и силы. Спустя год состоялась первая международная шоссейная гонка Париж — Руан (120 км), где обедителем снова стал Джеймс Мур, его средняя скорость составила около 11 км/ч. В 1875 году был установлен первый мировой рекорд скорости велосипеда — 34 км/ч. первое велосипедное соревнование в России на Московском ипподроме с дистанцией — 1,5 версты, или около 1,6 км состоялось 24 июля 1883 года. Победил тогда Юрий Блок с результатом 3 минуты 38 секунд. Фирма Aurumania выпускает самые дорогие велосипеды: рамы покрывают золотом и украшают кристаллами Сваровски, а их цена превышает 100 000 евро.