Какой сегодня праздник: День рождения велоспорта

День рождения велоспорта — ежегодный спортивный праздник, посвящённый началу истории организованных велосипедных гонок. Дата выбрана в честь первой задокументированной велогонки, которая прошла 31 мая 1868 года в парке Сен‑Клу (пригород Парижа, Франция). Дистанция составила 2 километра. Победил 19-летний англичанин Джеймс Мур. Гонщики ехали на велосипедах типа «пенни‑фартинг» — с огромным передним колесом (около 180 см в диаметре) и маленьким задним (около 30 см). Управление таким аппаратом требовало большой ловкости и силы. Спустя год состоялась первая международная шоссейная гонка Париж — Руан (120 км), где обедителем снова стал Джеймс Мур, его средняя скорость составила около 11 км/ч. В 1875 году был установлен первый мировой рекорд скорости велосипеда — 34 км/ч. первое велосипедное соревнование в России на Московском ипподроме с дистанцией — 1,5 версты, или около 1,6 км состоялось 24 июля 1883 года. Победил тогда Юрий Блок с результатом 3 минуты 38 секунд. Фирма Aurumania выпускает самые дорогие велосипеды: рамы покрывают золотом и украшают кристаллами Сваровски, а их цена превышает 100 000 евро.
Сегодня День дарения букетов, призванный напомнить: чтобы подарить цветы, не нужен особый повод — букет может стать спонтанным проявлением внимания, заботы и тёплых чувств. Точной даты возникновения праздника нет — он сложился стихийно в современной культуре. Однако сама традиция дарить букеты имеет глубокие корни. Библейская легенда рассказывает, что после изгнания из рая Ева тосковала по райским садам. Тогда Адам сорвал для неё цветы — так появился первый букет как знак любви и заботы. В России в 1830 году был издан перевод книги «Селам, или Язык цветов» Дмитрия Ознобишина. В ней раскрывались значения около 400 растений. Психологи подтверждают: вид и аромат цветов снижают уровень стресса и повышают выработку эндорфинов («гормонов счастья»).
Международный день близнецов отмечают ежегодно 25 мая. Праздник посвящён близнецам и двойняшкам, призван подчеркнуть уникальность их связи и привлечь внимание к вопросам их здоровья и благополучия. По данным ВОЗ, в России рождение двойни случается примерно в одной из 80 беременностей. За последние 40 лет доля рождения близнецов от общего числа новорождённых в мире увеличилась на треть. Ежегодно в мире рождается более полутора миллионов пар близнецов. Многие близнецы отмечают особую эмоциональную связь: они могут чувствовать настроение друг друга на расстоянии, заканчивать фразы друг за друга, испытывать похожие желания одновременно. Рекорд по количеству одновременно рождённых детей — девять — зафиксирован в 2021 году в Марокко.