В Избербаше в Дагестане с начала года трудоустроили четырех участников СВО

Четырех участников специальной военной операции трудоустроили в Избербаше Республики Дагестан с начала 2026 года, что соответствует целям нацпроекта «Кадры». Об этом сообщили в администрации главы региона.
Кроме того, с начала года господдержку получили пять участников СВО. Специалисты центра занятости населения предлагали им не только помощь в поиске работы, но и целый комплекс дополнительных мер. В их числе — бесплатное профессиональное обучение или дополнительное образование, помощь в открытии собственного дела, психологическая поддержка и социальная адаптация.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.