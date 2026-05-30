Полимерный завод из Нижнего Новгорода внедрит бережливые технологии

Нижегородский полимерный завод внедрит бережливые технологии в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
В течение шести месяцев эксперты регионального центра компетенций (РЦК) будут работать на предприятии вместе с командой компании. Они определят пилотный поток, проанализируют его и предложат решения по улучшению процессов с последующим внедрением в производство. Также на предприятии будут проводить обучение сотрудников основам бережливого производства.
«Федеральный проект “Производительность труда” помогает предприятиям разных отраслей повышать эффективность работы и оптимизировать производственные процессы. Сегодня в федпроекте участвуют уже 19 нижегородских производителей изделий из пластика, и ряд компаний этой сферы завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. На некоторых производительность труда выросла более чем на 30%», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.
Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.