Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полимерный завод из Нижнего Новгорода внедрит бережливые технологии

Помощь в этом окажут эксперты регионального центра компетенций.

Нижегородский полимерный завод внедрит бережливые технологии в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

В течение шести месяцев эксперты регионального центра компетенций (РЦК) будут работать на предприятии вместе с командой компании. Они определят пилотный поток, проанализируют его и предложат решения по улучшению процессов с последующим внедрением в производство. Также на предприятии будут проводить обучение сотрудников основам бережливого производства.

«Федеральный проект “Производительность труда” помогает предприятиям разных отраслей повышать эффективность работы и оптимизировать производственные процессы. Сегодня в федпроекте участвуют уже 19 нижегородских производителей изделий из пластика, и ряд компаний этой сферы завершил полный цикл внедрения бережливых технологий. На некоторых производительность труда выросла более чем на 30%», — сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов.

Напомним, узнать подробные условия участия в федеральном проекте и подать заявку можно на платформе производительность.рф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.