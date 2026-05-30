Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Супруга хоккеиста Ковальчука первой из россиянок покорила Эверест без кислорода

Супруга российского хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой в истории россиянкой, покорившей Эверест без использования кислородного баллона. Об этом в субботу, 30 мая, сообщила Elite Exped — компания, специализирующаяся на альпинизме.

Супруга российского хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой в истории россиянкой, покорившей Эверест без использования кислородного баллона. Об этом в субботу, 30 мая, сообщила Elite Exped — компания, специализирующаяся на альпинизме.

Женщина совершила восхождение в составе экспедиции Elite Exped вместе с непальским альпинистом Нирмалом Пурджой, также известным как Нимсдай.

— Николь достигла вершины 27 мая вместе с Нимсдаем, демонстрируя необыкновенную силу, решимость и стойкость. Восхождение на вершину Эвереста — это уже само по себе невероятное испытание, но сделать это без кислорода — это совершенно другой уровень сложности, — написали на странице компании в соцсети Instagram*.

Для Ковальчук это восхождение стало юбилейным — она завершила 25-й экспедиционный поход с Elite Exped. За это время женщина покорила все 14 восьмитысячников мира, семь вершин и Южный полюс.

21 мая уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, которому удалось взойти на вершину горы Эверест на одних руках.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.