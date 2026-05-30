Супруга хоккеиста Ковальчука первой из россиянок покорила Эверест без кислорода

Супруга российского хоккеиста Ильи Ковальчука Николь стала первой в истории россиянкой, покорившей Эверест без использования кислородного баллона. Об этом в субботу, 30 мая, сообщила Elite Exped — компания, специализирующаяся на альпинизме.
Женщина совершила восхождение в составе экспедиции Elite Exped вместе с непальским альпинистом Нирмалом Пурджой, также известным как Нимсдай.
— Николь достигла вершины 27 мая вместе с Нимсдаем, демонстрируя необыкновенную силу, решимость и стойкость. Восхождение на вершину Эвереста — это уже само по себе невероятное испытание, но сделать это без кислорода — это совершенно другой уровень сложности, — написали на странице компании в соцсети Instagram*.
Для Ковальчук это восхождение стало юбилейным — она завершила 25-й экспедиционный поход с Elite Exped. За это время женщина покорила все 14 восьмитысячников мира, семь вершин и Южный полюс.
21 мая уроженец Башкирии Рустам Набиев стал первым человеком в истории, которому удалось взойти на вершину горы Эверест на одних руках.
