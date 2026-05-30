В Иркутском университете путей сообщения прошел «Урок цифры»

Слушателям рассказали о квантовых технологиях.

«Урок цифры» прошел в Иркутском государственном университете путей сообщения по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в Министерстве цифрового развития и связи Иркутской области.

Для 250 учащихся подготовили урок, связанный с квантовым технологиям. Слушатели узнали о принципах работы квантовых компьютеров и игровых тренажеров. Также программа включала в себя изучение квантовых алгоритмов и интерактивное погружение в мир вычислений.

Организаторы отметили высокий интерес участников к теме квантовых технологий. Подобные инициативы позволят еще большему числу молодых людей познакомиться с передовыми технологиями и определиться с выбором будущей профессии в сфере информационных технологий.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.