Видео: медведь разнимает дерущихся бобров в Ленобласти

В Нижнее-Свирском заповеднике снова кипят нешуточные страсти — фотоловушка зафиксировала, как медведь вступил в схватку с бобрами.
Захватывающее видео опубликовала пресс-служба уникальной природной территории.
На кадрах видно, как мишка наблюдает за боем бобров (или это были любовные игры?), а затем начинает подбираться к ним. Он ускоряет шаги, прыгает и… бобры исчезают под водой. Косолапый обескуражено крутится над местом схватки и разочарованно плывёт к берегу.
«Медведь разнимает драку бобров!» — прокомментировали авторы поста, предположив, что медведь подобрался к ним в надежде на удачную охоту.
«А может, косолапый просто решил остановить их потасовку?» Возможно — ведь бобры могут вступать в конфликты из-за защиты территории (они ревностно охраняют свои участки — хатки, пруды, плотины), потомства или в период гона. Но иногда молодые особи просто борются друг с другом в рамках игр, которые помогают им развивать силу, координацию и социальную адаптацию.
В драке животные бьют друг друга лапами, могут толкаться, а в некоторых случаях и утягивать противника под воду. Могут и ранить друг друга мощными резцами. Эти укусы глубокие и удерживающие — бобр схватывает и не отпускает. Для более слабого соперника кончиться всё может очень печально.
К слову, Нижне-Свирский заповедник часто балует подписчиков своих соцсетей весёлыми или эпичными видео с видеоловушек. То камера ловит расшалившихся медведей, то косолапого, который танцует ламбаду, то игрища енотовидных собак.
«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», — назидательно комментируют подписчики.
«Вот человека они так близко никогда бы не подпустили. Очень самоуверенный медведь», — резюмируют другие.