Пожилым россиянам дали совет по питанию: включение в рацион этих продуктов убережет от болезней

Медик заметила, что с возрастом организм теряет до 1% мышечной массы в год, что может привести к слабости, падениям и переломам. Для сохранения мышц необходимо потреблять 1−1,2 грамма белка на килограмм веса в сутки. Также пожилым людям важно съедать большое количество клетчатки, чтобы избавиться от проблем с пищеварением из-за медленного метаболизма.