Пожилым россиянам дали совет по питанию: включение в рацион этих продуктов убережет от болезней

Терапевт Чистик: после 60 лет важно включать источники белка в каждый прием пищи.

Источник: Комсомольская правда

Терапевт Ольга Чистик назвала продукты для рациона людей старше 60 лет и дала советы по питанию. В интервью с журналистами Lenta.ru она рассказала, какие продукты пожилым россиянам стоит включить в рацион, чтобы не допустить развития многих болезней.

Врач Чистик посоветовала пожилым людям ежедневно употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D, чтобы предотвратить хрупкость костей. К ним относятся йогурт, кефир, твердые сыры, кунжут, миндаль, листовая зелень, сардины, шпроты с косточками, жирная рыба и яичные желтки.

Медик заметила, что с возрастом организм теряет до 1% мышечной массы в год, что может привести к слабости, падениям и переломам. Для сохранения мышц необходимо потреблять 1−1,2 грамма белка на килограмм веса в сутки. Также пожилым людям важно съедать большое количество клетчатки, чтобы избавиться от проблем с пищеварением из-за медленного метаболизма.

Ранее KP.RU сообщил, какие советы дали пожилым россиянам по лечению бессонницы. Невролог Руслан Исаев в разговоре с «Комсомолкой» сказал, что можно избавиться от проблемы, не прибегая к медикаментозному лечению.