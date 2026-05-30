Андрей Белевич проведёт в ХК «Торпедо» восьмой сезон подряд

Белорусский хоккеист защищает цвета «Торпедо» с осени 2019 года. В КХЛ он выступал только за нижегородскую команду.
«Рекордсмен “Торпедо” по количеству матчей за клуб среди действующих хоккеистов Андрей Белевич подставил подпись под новым однолетним контрактом. 7 сезонов, 415 матчей, 111 очков и безграничное количество совместных побед и ярких эмоций! Новый контракт — это не просто подпись. Это история взаимной хоккейной любви, преданности и уважения. История, которая продолжается», — эмоционально оповестила вечером 30 мая торпедовская пресс-служба.
Также приводится комментарий генерального директора клуба Евгения Забуги:
«Несмотря на возможность приобретения статуса “неограниченно свободный агент” и предложений от других клубов лиги, Андрей принял взвешенное и, убеждён, правильное решение провести свой восьмой подряд сезон в составе “Торпедо”. Подобный случай преданности хоккеиста одному клубу вызывает особое уважение и должен быть примером для нашего подрастающего поколения».
27 августа центрфорварду Белевичу исполнится 29 лет. На его счету 45 заброшенных за «Торпедо» шайб и 66 результативных передач. Андрей отлично проявил себя в недавнем плей-офф, забил в 9 матчах 3 гола.
По неофициальной информации, Белевича хотел видеть в своих рядах «Адмирал» (Владивосток), нападающему предлагали зарплату 30 миллионов рублей в год. Андрей согласился продолжить работу в «Торпедо» за меньшие деньги.