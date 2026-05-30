Андрей Белевич проведёт в ХК «Торпедо» восьмой сезон подряд

«Рекордсмен “Торпедо” по количеству матчей за клуб среди действующих хоккеистов Андрей Белевич подставил подпись под новым однолетним контрактом. 7 сезонов, 415 матчей, 111 очков и безграничное количество совместных побед и ярких эмоций! Новый контракт — это не просто подпись. Это история взаимной хоккейной любви, преданности и уважения. История, которая продолжается», — эмоционально оповестила вечером 30 мая торпедовская пресс-служба.