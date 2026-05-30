Воронежцев пригласили на Троицкий хоровод

В связи с проведением фестиваля 31 мая в Новой Усмани ограничат движение автотранспорта. Въезд на территорию парка «Березки» будет закрыт с 7.00 до 17.00, также будет закрыт проезд по улице Песоцкая от улицы Красная Поляна до улицы Красные Пески. На улице Красная Поляна организуют одностороннее движение — от улицы Песоцкой до Пролетарской. На улице Красные Пески будет организовано двустороннее движение для обеспечения объезда перекрытого участка.