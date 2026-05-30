В Дагестане стартовало строительство дороги Морское — Андреевка

Она соединит две транспортные артерии, ведущие к Каспийскому прибрежному кластеру от трассы Р-217 «Кавказ».

Строительство дороги Морское — Андреевка стартовало в Республике Дагестан по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке протяженностью 4,3 км, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалистам предстоит подготовить земляное полотно, уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие, а также обустроить съезды, укрепить обочины и организовать систему водоотведения. После этого на объекте установят дорожные знаки, сигнальные столбики и ограждения, нанесут разметку.

Кроме того, там появятся системы освещения и остановочные павильоны для общественного транспорта, а прилегающую территорию восстановят и озеленят. Завершить все строительно-монтажные работы планируется к концу 2026 года.

Отмечается, что после окончания строительства дорога соединит две транспортные артерии, ведущие к Каспийскому прибрежному кластеру от трассы Р-217 «Кавказ». Благодаря этому будет обеспечен удобный подъезд к пляжным территориям, объектам размещения отдыхающих и другим элементам инфраструктуры.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
