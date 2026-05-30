В Перми прошел полумарафон «Забег.РФ»

На старт вышли около 5500 участников.

Полумарафон «Забег.РФ» прошел в Перми, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пермского края. Мероприятие организовали при поддержке государственной программы «Спорт России».

На старт вышли около 5500 участников. Для взрослых спортсменов и любителей бега были подготовлены дистанции на 21, 10 и 5 км. Участие в забеге приняли как профессиональные атлеты, так и начинающие бегуны. Кроме того, к мероприятию присоединились корпоративные команды, школьники, дети и участники семейных стартов.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.