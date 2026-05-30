МЧС: Пострадавшие в ЧС смогут получить дополнительный выходной

Правительство России утвердило дополнительные меры социальной поддержки для работников, пострадавших при чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного и техногенного характера. В частности, они смогут получить дополнительные выходные дни. Об этом в субботу, 30 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В ней уточнили, что меры коснутся граждан, которые проживали в жилых помещениях в зоне ЧС федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального уровня, и столкнулись с нарушением условий жизнедеятельности либо потерей имущества первой необходимости.
— Работникам будет предоставляться дополнительный оплачиваемый выходной и (или) отпуск до пяти дней без сохранения заработной платы при ЧС природного и техногенного характера, — говорится в сообщении.
Для получения указанных дней отдыха нужно будет подать соответствующее заявление работодателю, передает сайт ведомства.
25 мая в правительстве Луганской Народной Республики сообщили, что семьям погибших при атаке украинских войск на колледж в Старобельске выплатят по 1,5 миллиона рублей, а раненым — от 300 до 600 тысяч рублей.