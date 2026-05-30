МЧС напомнило, в каких случаях белорусам грозит штраф за приготовление шашлыков. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко отметила, что разводить костры и жарить шашлыки на мангале необходимо в специально отведенных для этого местах в парках и других зонах отдыха. Площадку под мангал нужно очистить от сухой травы, листвы и любых горючих материалов.
Например, в местах, которыми управляет Минское городское лесопарковое хозяйство (в самой столице и Минском районе), оборудовано 187 таких площадок. Они расположены на берегах водохранилищ:
— Минское море: пляжи N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9;
— водохранилище Дрозды: пляжи N 5, 6, 7;
— водохранилище Криница: пляжи N 3, 4;
— Цнянское водохранилище: пляжи N 1, 2, 3, 5.
Также мангалы можно разжигать во дворах домов (но без легковоспламеняющихся и горючих жидкостей), но категорически запрещено жарить шашлыки на балконах.
По статье 16.41 Кодекса об административных правонарушениях, за костер и розжиг мангала в неположенном месте выпишут штраф — до 12 базовых величин (на 30 мая 1 базовая величина составляет 45 рублей).
