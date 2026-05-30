В Красноярском крае пройдет ежегодная акция «Трудовое лето»

Ежегодная акция «Трудовое лето» пройдет в Красноярском крае по нацпроекту «Кадры». Планируется обеспечить работой около 18 тыс. юношей и девушек, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Школьники смогут трудиться на предприятиях региона, в социальных учреждениях и организациях сферы услуг. Кроме того, для части участников акции будут организованы места в трудовых отрядах. Там ребята займутся озеленением и благоустройством территорий, помогут пенсионерам и инвалидам, проведут экскурсии в парках и позаботятся о животных.
Акция стартует 1 июня. Принять участие в ней могут все желающие подростки. При этом приоритетное право предоставляется детям участников СВО, а также ребятам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении.
Отмечается, что помимо трудоустройства, служба занятости совместно с партнерами подготовила для школьников и насыщенную программу досуга и профориентации. В частности, для них организуют профтуры на предприятия.
«Благодаря акции ребята приобщаются к труду и приобретают опыт работы, который будет указан в трудовой книжке. Подростки получают не только заработную плату от работодателей, но и финансовую поддержку от службы занятости», — пояснил заместитель руководителя агентства труда и занятости населения Красноярского края Сергей Селюнин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.