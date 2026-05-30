Первый проект России и Китая: как строили Восточно-Китайскую железную дорогу

В 1897 году строительство КВЖД началось, и через четыре года было открыто движение поездов до Владивостока и по другой ветке до военно-морской базы Порт-Артур и города Дальний на берегу Желтого моря. Было построено 1454 моста и девять тоннелей. Для сравнения: аналогичную Тихоокеанскую дорогу в Канаде строили десять лет. КВЖД имела экстерриториальный статус и находилась в распоряжении России. КВЖД владела флотом из двух десятков пароходов (пароходство было дочерним предприятием Общества КВЖД). Вдоль дороги возникли десятки предприятий — угольные копи, лесозаготовки и даже золотые прииски. Дорога от Москвы до Владивостока занимала 15 суток. КВЖД должна была отойти Китаю через 80 лет или через 40 лет, если Китай ее выкупит.