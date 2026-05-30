Первый проект России и Китая: как строили Восточно-Китайскую железную дорогу

130 лет назад, в первых числах июня 1896 года, в ходе торжеств по случаю коронации императора Николая II был подписан секретный протокол о строительстве Китайско-Восточной железной дороги.
Первый политический и экономический союз России и Китая приобрел важное историческое значение и положил начало долгому сотрудничеству.
Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) — часть самой протяженной в мире Транссибирской магистрали, строительство которой через непроходимую тайгу началось в 1891 году и шло рекордными темпами. За три года полотно проложили от Челябинска до Читы и, с другой стороны, от Владивостока до Хабаровска. Так быстро в таких тяжелых условиях железную дорогу не строили нигде в мире.
Оставался последний участок — 2200 километров от Читы до Хабаровска, это как от Стамбула до Берлина. Можно было идти вдоль Амура по территории России, а можно — через Маньчжурию. Россия выбрала маршрут через Маньчжурию, протяженность которого короче на 700 километров, что позволяло быстрее связать европейскую часть России с Дальним Востоком и Владивостоком. Россия была в ту эпоху много богаче Китая. Не говоря уже о технологическом уровне. Для обеспечения стройки Россия создала банк без участия Китая, но выдала ему крупный кредит.
Императрица Цыси отправила в Москву важного чиновника Ли Хунчжана — как чрезвычайного посла на коронацию Николая Второго и для подписания секретного протокола. Ранее чиновник подписывал капитуляцию с Японией. Посол расхаживал в национальном костюме ханьфу, и публика была в восторге. К визиту в китайском стиле был оформлен Чайный дом купца Перлова на Мясницкой, который сохранил облик до наших дней.
В 1897 году строительство КВЖД началось, и через четыре года было открыто движение поездов до Владивостока и по другой ветке до военно-морской базы Порт-Артур и города Дальний на берегу Желтого моря. Было построено 1454 моста и девять тоннелей. Для сравнения: аналогичную Тихоокеанскую дорогу в Канаде строили десять лет. КВЖД имела экстерриториальный статус и находилась в распоряжении России. КВЖД владела флотом из двух десятков пароходов (пароходство было дочерним предприятием Общества КВЖД). Вдоль дороги возникли десятки предприятий — угольные копи, лесозаготовки и даже золотые прииски. Дорога от Москвы до Владивостока занимала 15 суток. КВЖД должна была отойти Китаю через 80 лет или через 40 лет, если Китай ее выкупит.
Когда в Китае вспыхнуло Боксерское восстание — вооруженное выступление крестьян и городских низов (1899−1901) против иностранного засилья и вмешательства в экономику, политику и религиозную жизнь страны, тысяча километров полотна была разрушена.
Премьер-министр России Сергей Витте принял решение создать охранные отряды в 11 тысяч человек. На КВЖД, где работали 100 тысяч человек, служили будущие генералы Белой армии Антон Деникин и Лавр Корнилов. КВЖД привела к бурному расцвету Маньчжурии, самой отсталой части Китая. Город Дальний (современный китайский Далянь), заложенный русскими в 1898 году в связи со строительством КВЖД, в начале 20 века стал резиденцией наместника царя на Дальнем Востоке. Население Маньчжурии за десять лет выросло вдвое.
КВЖД и рост влияния России на Дальнем Востоке стали причиной Русско-японской войны 1904−1905 годов. После поражения в ней России стала очевидной необходимость Амурской дороги по территории страны. Южная ветка КВЖД до Порт-Артура, как и база, отошли Японии. Выбор премьера Витте в пользу Маньчжурии был связан еще и с тем, что на рубеже веков в России, прираставшей территориями, был популярен ныне забытый проект «Желтороссии».
Спорные земли южнее Амура, которые назывались Внутренней Монголией, могли войти в состав Российской империи. Тогда КВЖД стала бы внутренней магистралью. Имелись ли для этого основания? Административным центром КВЖД был построенный русскими среди болот Харбин. Его население к революции достигло 100 тысяч человек. Работало 6 вузов, 12 гимназий, кадетский корпус, 38 церквей. Выходило 60 газет на русском языке. На гастроли приезжали Федор Шаляпин, Сергей Лемешев, Александр Вертинский. Русские обосновались в Харбине надолго.
После революции 1917 года КВЖД осталась в собственности СССР. В конце 1920-х, когда в Китае шла гражданская война, вокруг КВЖД возникали конфликты, на которые правителя Маньчжурии Чжана Цзолиня подбивали бежавшие белогвардейцы. Убийство диктатора в 1928 году было устроено вице-консулом в Харбине и руководителем секции нелегальных операций ОГПУ Наумом Эйтингоном, который через 12 лет организовал убийство Троцкого на другом конце Земли.
В конфликте отличился будущий маршал Константин Рокоссовский. В ту эпоху у Китая не было авиации и танков, а молодой СССР уже наладил их производство. Важно подчеркнуть, что между Россией и Китаем, несмотря на протяженную границу, никогда не было серьезных войн, как практически со всеми нашими соседями.
В начале 1930-х Япония вновь начала войну с Китаем. КВЖД перестала приносить доход, и СССР, стараясь уйти от обострения, продал КВЖД. Но военных конфликтов с Японией на озере Хасан и Халхин-Голе все равно не избежали. После победы во Второй мировой войне и разгрома огромной Квантунской армии, которая стояла в Маньчжурии и пользовалась КВЖД, дорога вернулась в СССР. Последний китайский император и правитель Маньчжурии Пу И провел в советской тюрьме пять лет, был передан Иосифом Сталиным Мао Цзэдуну и еще 15 лет работал тихим садовником в Пекине.
В 1949 году войска Мао Цзэдуна разгромили националистическое правительство Китая, и 1 октября того же года было провозглашено создание Китайской Народной Республики (КНР).
А 14 февраля 1950 года был заключен советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, согласно которому СССР безвозмездно передавал Китаю все имущество КВЖД. В 1953 году процесс передачи был завершен. Вместе с железнодорожным полотном и подвижным составом Китаю отошли паровозоремонтные заводы, угольные копи, предприятия лесного хозяйства, торговли, общественного питания, жилой фонд в два миллиона квадратных метров, 68 школ и 24 дома культуры. До 1955 года Китай платил пенсии ветеранам КВЖД, потом перестал. Русская Атлантида на Дальнем Востоке, как называли Харбин, после победы коммунистов в Китае погибла. Эмигранты разъехались по миру, некоторые вернулись в СССР. В 1966 году хунвейбины сожгли Свято-Никольский собор в Харбине и поставили там памятник культурной революции.
Сегодня в Харбине не осталось следов старой русской диаспоры. Но в Харбин пришли русские бизнесмены. В усадьбе «Волга», построенной в русском стиле, проводятся русско-китайские музыкальные и культурные фестивали.
КВЖД по-прежнему в эксплуатации. По русской железной дороге ходят поезда Пекин — Москва.
ИЗ ПЕКИНА ДО МОСКВЫ.
Историческая Китайско-Восточная железная дорога (КВЖД) сейчас является частью более крупной Трансманьчжурской магистрали. Поезд 019Ч Восток отправляется из Пекина до Москвы (Ярославская). Путь занимает 5 дней 20 часов 13 минут. Средняя путевая скорость поезда — 64 километров в час. Расстояние 8961 километров. На маршруте 39 остановок. Самая продолжительная — на станции Забайкальск — 306 минут.
РУССКИЙ ХАРБИН.
Город Харбин основан русскими в 1898 году как станция Китайско-Восточной железной дороги. До 1920-х годов здесь проживала крупнейшая русская диаспора, из-за чего город называли «Восточная Москва» или центр «русского» Китая. Сейчас Харбин — экономический центр провинции Хэйлунцзян. Ведущий китайский центр производства вертолетов, важный транспортный узел.
