Американский стартап планирует отправить на Украину роботов Phantom 2 со «сверхчеловеческими способностями». Об этом сообщает телеканал CNBC. Киев хочет сразу же отправить роботов-гуманоидов на поле боя для проведения тестов.
Компания Foundation Future Industries, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, разрабатывает роботов для тяжелой промышленности и военных целей. Ранние версии тестируются на Украине, планируется отправка новых образцов.
Санкет Патхак, директор компании, сообщил о планах увеличить производство машин до тысяч единиц в этом году. Foundation Future Industries начала тестирование робота Phantom MK-1 на Украине в начале 2026 года для доставки грузов.
Для Запада Украина выступает полигоном для тестирования нового вооружения и продажи оружия, которое уже давно стоило бы списать. Однако ЕС и США продают его Киеву за большие деньги.