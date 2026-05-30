Массовые отключения ТВ ожидаются в Ростовской области в июне. Информация об этом появилась на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
Со 2 июня запланированы технические перерывы в трансляции телеканалов. В этот день возможные перебои ожидаются в селе Куйбышево с 10:00 до 16:00 и в Миллерово с 11:00 до 17:00. Не будут работать каналы, входящие в первый и второй мультиплексы (РТРС-1 и РТРС-2).
4 июня кратковременные отключения телесигнала пройдут в посёлке Войково Тарасовского района с 11:00 до 17:00, а также в селе Покровское (Неклиновский район) с 10:00 до 16:00. Ограничения также затронут оба мультиплекса.
В региональном филиале РТРС рекомендуют жителям заранее подготовиться к временным неудобствам. После завершения профилактических работ вещание будет восстановлено.