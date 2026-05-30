СК сообщил об аресте мужчины, совращавшего школьницу в метро

В Москве арестовали мужчину, совращавшего 13-летнюю девочку в вагоне поезда в столичном метро, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Москве в телеграм-канале.
«По ходатайству следователей столичного СК судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 135 УК (развратные действия).
Ранее в ГСУ СК по Москве сообщили, что не позднее 27 мая в вагоне поезда, следовавшего от станции «Боровицкая», уроженец Тверской области 1997 года совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней. Очевидец снял происходящее на видео после чего обратился в полицию.
По информации РЕН ТВ, речь идет о видеозаписи с мужчиной, который ехал в метро вместе с двумя несовершеннолетними — одна из них сидела у него на коленях. Автор видео рассказал, что на протяжении всей поездки компания постоянно «тискалась» и целовалась.
