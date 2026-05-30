Дугин предложил выдавать доступ в Интернет за «хорошее поведение»

Российский философ и политолог Александр Дугин в понедельник, 25 мая, предложил предоставлять гражданам доступ в интернет за их «хорошее поведение». Он отметил, что после начала блокировки мессенджера Telegram люди стали больше общаться и гулять.
— Интернет выдавать порционно за хорошее поведение. Интернетом надо учиться пользоваться. До него надо дорасти. Его надо заслужить, — подчеркнул философ.
По словам Дугина, виртуальный мир приводит к утрате живого общения и самих себя, поэтому людям стоит чаще возвращаться к офлайн-жизни. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на ее странице в соцсети VK.
16 марта Александр Дугин заявил, что интернет для россиян стоит отключать весной и летом, чтобы они могли проводить время на улице, знакомиться с новыми людьми и «жить настоящей человеческой жизнью». Философ подчеркнул, что летом интернет не нужен, «потому что есть жизнь». При этом он сравнил виртуальный мир со «снами зимней спячки».
23 мая президент Чехии Петр Павел призвал отключить Россию от интернета или спутниковой связи, чтобы дать ответ на якобы «провокации на восточной границе» НАТО.