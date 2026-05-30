Дугин предложил выдавать доступ в Интернет за «хорошее поведение»

16 марта Александр Дугин заявил, что интернет для россиян стоит отключать весной и летом, чтобы они могли проводить время на улице, знакомиться с новыми людьми и «жить настоящей человеческой жизнью». Философ подчеркнул, что летом интернет не нужен, «потому что есть жизнь». При этом он сравнил виртуальный мир со «снами зимней спячки».