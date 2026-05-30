Олег Матыцин и Наталья Ищенко оценили новую спортивную базу «АВТОТОР АРЕНЫ» в рамках Российско-Китайских игр

физической культуре и спорту Олег Матыцин. Вместе с ним базу осмотрела заместитель председателя правительства Калининградской области — министр спорта региона Наталья Ищенко.
Особенно символично, что Олег Васильевич уже был гостем этого спортивного комплекса ранее. Будучи министром спорта Российской Федерации, он принимал участие в открытии арены. Теперь объект получил развитие — рядом с дворцом спорта создана современная спортивная база, предназначенная для тренировок, проживания и восстановления спортсменов. Визит высоких гостей состоялся именно в тот момент, когда база впервые принимала участников крупных международных соревнований — Российско-Китайских молодёжных игр.
«АВТОТОР АРЕНА» принимает соревнования по большинству дисциплин Игр. Для участников созданы комфортные условия размещения, тренировочного процесса и восстановления: здесь могут проживать спортсмены, тренеры, врачи и сопровождающие лица, а вся необходимая инфраструктура находится в непосредственной близости от спортивных объектов. Именно это, по словам организаторов, стало ключевым преимуществом калининградской площадки перед многими другими.
Спортивная база, созданная по инициативе основателя и главного акционера АВТОТОР Владимира Щербакова, включает корпус для проживания и современный тренировочно-восстановительный комплекс. Общая площадь объекта составляет около 15 тысяч квадратных метров. В новом блоке расположены тренажёрный зал, раздевалки, душевые, 25-метровый бассейн, спа-зона с 20-метровым бассейном, джакузи, русской баней, лакониумом и хаммамом. На третьем этаже находится многофункциональный спортивный зал площадью около 900 квадратных метров, подходящий для занятий борьбой, баскетболом, футболом, художественной гимнастикой и другими дисциплинами.
Генеральный директор Дворца спорта «АВТОТОР АРЕНА» Адам Барахоев, бронзовый призёр Олимпийских игр, лично представил гостям возможности комплекса. Он рассказал, что перед запуском проекта изучался опыт ведущих российских баз подготовки сборных в Кисловодске и Новогорске. По оценке Барахоева, новая база по уровню не уступает известным центрам, а по ряду параметров превосходит их. Уже сейчас здесь тренировались команды по плаванию, борьбе и дзюдо, и спортсмены отмечают главное преимущество — вся система подготовки собрана в одном месте.
Потребность в такой базе был — спортивные федерации не раз обращались в региональное министерство спорта с просьбой создать рядом с дворцом спорта объект для размещения команд. Несмотря на то, что Арена постоянно принимает соревнования федерального уровня, без собственной базы любой крупный турнир упирается в проживание, трансфер и восстановление. Новый комплекс эту проблему закрыл. Проект реализовали в два этапа с опережением сроков, чтобы база успела принять участников Российско-Китайских игр.
Олег Матыцин высоко оценил уровень созданной инфраструктуры. По его словам, появление таких объектов в регионах — важнейшая задача для развития российского спорта. Когда спортсмен живёт, тренируется и восстанавливается в одном месте, качество подготовки выходит на принципиально иной уровень. Наталья Ищенко, в свою очередь, отметила, что в Калининградской области это первая современная площадка такого уровня, способная работать постоянно и принимать соревнования, сборы и команды федерального уровня.
База рассчитана на одновременное размещение около 250 человек. Комплекс адаптирован для маломобильных посетителей: предусмотрены лифты с широкими дверными проемами, рассчитанные в том числе на спортивные коляски увеличенного размера. К открытию базы по инициативе властей отремонтировали улицу Тихоокеанскую, что упростило подъезд к комплексу.
Таким образом, теперь можно говорить о смене статуса всей территории вокруг «АВТОТОР АРЕНЫ», ставшей настоящим спортивным кластером полного цикла в Калининградской области.