В Калининграде женщина, убившая знакомого ударом стекла, предстанет перед судом для принудительного лечения

Следственным отделом по Ленинградскому району Калининграда завершено расследование уголовного дела в.

Источник: Kaliningradnews

отношении 35-летней жительницы областного центра. Собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение ею деяния, запрещённого частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — убийство.

По версии следствия, трагедия произошла 10 февраля 2026 года в квартире на улице Азовской в Калининграде. Женщина, находясь в ходе конфликта со своим знакомым, нанесла ему удар фрагментом стекла в бедро, повредив артерию. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

Комплексной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что фигурантка страдает психическим заболеванием. В связи с этим она не подлежит уголовной ответственности, но нуждается в принудительном лечении.

Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
