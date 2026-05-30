В Калининграде женщина, убившая знакомого ударом стекла, предстанет перед судом для принудительного лечения

отношении 35-летней жительницы областного центра. Собраны достаточные доказательства, подтверждающие совершение ею деяния, запрещённого частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ — убийство.
По версии следствия, трагедия произошла 10 февраля 2026 года в квартире на улице Азовской в Калининграде. Женщина, находясь в ходе конфликта со своим знакомым, нанесла ему удар фрагментом стекла в бедро, повредив артерию. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.
Комплексной судебно-психиатрической экспертизой установлено, что фигурантка страдает психическим заболеванием. В связи с этим она не подлежит уголовной ответственности, но нуждается в принудительном лечении.
Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении к женщине принудительной меры медицинского характера.