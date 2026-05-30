В Дагестане начали строить дорогу к детскому центру на Каспии

Строительство дороги к новому детскому центру «Дагестан» на побережье Каспийского моря стартовало в Республике Дагестан. Работы идут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалистам предстоит подготовить основание дороги и уложить двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они построят водопропускные трубы, пересечения и примыкания. После этого на объекте установят дорожные знаки, барьерные ограждения и сигнальные столбики, нанесут разметку, а также проведут работы по благоустройству и охране окружающей среды. Завершить все работы планируется 30 декабря 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.